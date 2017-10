Deux ans après l'arrestation de l'Imam Alioune Ndao, sa famille confirme la détérioration de son état de santé

La famille de l'Imam Alioune Badara Ndao et ses sympathisants organisent ce dimanche 29 octobre, une conférence religieuse marquant le deuxième anniversaire de son arrestation, le 26 octobre 2015 à Kaolack.

A cette occasion, son frère Abdoulaye Ndao a confirmé devant la presse du Saloum, les déclarations du directeur exécutif d'Amnesty international Sénégal faisant état de la détérioration de l'état de santé du guide religieux.



Selon lui, Imam Ndao est de plus en plus malade et cette situation devrait pousser les autorités à répondre favorablement à la demande de ses avocats de le faire consulter par un médecin.



A cet effet, les conférenciers tels l'ancien ministre Mamadou Bamba Ndiaye ont invité au respect de la présomption d'innocence.



Rappelons que les séries de conférences qui sont en train de se dérouler au niveau de son école coranique à Kaolack, sont axées sur l'islam et la laïcité, le Sénégal et le terrorisme et enfin, Qui est l'Imam Alioune Badara Ndao?