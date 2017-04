Deuil national après l’incendie du Daaka : Le HCCT en phase et décide d’envoyer une délégation à Médina Gounass

Le Haut Conseil des Collectivités territoriales salue dans une note qui nous a été transmise, la décision du Président de la République du Sénégal de décréter un deuil national de trois jours, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l’assistance des familles endeuillées à l’effet d’organiser des funérailles conformes à leur foi et l’ouverture d’une enquête par les services compétents de l’État à l’effet de trouver les causes directes et indirectes de cette tragédie et de prendre les sanctions adéquates et les mesures de prévention effectives les plus appropriées. Le Haut Conseil encourage de pareilles diligences dans ce contexte d’urgence et invite les populations et les Autorités des Pouvoirs locaux (APL) directement concernées à rester vigilantes, calmes, tolérantes et solidaires aux Forces de l’ordre et aux autorités gouvernementales pour une gestion rigoureuse et efficace de cette situation difficile qui est une épreuve de la foi et une conséquence de la volonté divine comme l’a indiqué du reste le Khalife de Madina Gounasse aux pèlerins et au peuple sénégalais.

Ousmane Tanor DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le Bureau, la Conférence des Présidents et l’ensemble des Hauts Conseillers compatissent aussi à la douleur des familles éplorées et présentent leurs sincères condoléances et le Haut Conseil a décidé d’envoyer auprès du Khalife de Madina Gounasse et des exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées une importante délégation pour présenter ses condoléances sur place.