Détournement de 27 millions au ministère de la Santé : Le mis en cause risque le sursis et une amende ferme

Pour avoir détourné la somme de 27 millions de francs CFA, Sanou Fall, un ex-payeur central du ministère de la santé,a été attrait hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Etant donné qu’il a remboursé l’intégralité des sommes détournées, le prévenu risque le sursis et une amende ferme indique « EnQuête ». En effet, après avoir été nommé payeur central du ministère de la Santé, en 2011, Sanou Fall a fini par confondre sa poche avec la caisse de l’État. Le fonctionnaire s’est mis à puiser dans les deniers de l’état pour satisfaire ses dépenses personnelles et faire preuve d’une grande largesse à l’endroit de ses proches .Le pot aux roses a été découvert en septembre 2014 lors d’un contrôle inopiné effectué par l’inspection des affaires financières (IFA) du Ministère de la Santé .Après vérification, l’auditeur a décelé un manquant de 27408497 FCFA . Sommé de justifier le gap, Sanou Fall est passé aux aveux en confessant avoir détourné le montant incriminé et dévoilant son modus operandi. Celui-ci consistait à s’approprier le salaire de certaines personnes qui tardaient à venir percevoir leur argent.

Avec les sommes détournées, le fonctionnaire a réussi à bâtir un patrimoine constitué de plusieurs terrains à Saint-Louis, d’un parc automobile composé de deux taxis, d’un minibus et d’autres véhicules. A l’enquête et à l’instruction, l’ex-payeur a reconnu les faits. Hier il a réitéré ses aveux à la barre du tribunal correctionnel de Dakar où il comparaissait pour détournement de deniers publics.

Enquête