Détournement d’objectif à la mairie de Dakar : Une plainte déposée à l’OFNAC

Des membres du mouvement des élèves et étudiants républicains ont décidé de porter plainte auprès de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) contre le Conseil municipal de Dakar. Ceci pour malversations financières, indiquent- ils.

Selon une note signée par Mamadou Niang le Chargé de la Communication du MEER National, avant la fête de Tabaski, « l’actuelle équipe municipale avait demandé aux familles nécessiteuses d’y déposer des demandes d’appui. Ainsi, ils ont enregistré des centaines de demande. Et ce sont ces demandes qui ont servi au décaissement de fonds au niveau du trésor public. Chaque demande contenant une lettre et des pièces d’identification, des listes ont été dressées. Mais après réception des fonds devant servir à appuyer ces familles, l’équipe municipale se les partage sans scrupule. Il assure qu’il s’agit d’un montant de plus de 25 millions. »

Et dans les registres de la mairie de Dakar, assurent ils, ces familles sont, semble t-il, servies. Suffisant pour les plaignants de porter plainte auprès de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et demander une mission d’enquête dans cette mairie. Ils ont aussi saisi le Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Yaya Abdoul Kane, pour que la procédure de mise sous délégation spéciale soit enclenchée conformément au Code Général des Collectivités Locales.