Déthié Fall en ordre de bataille : « Khalifa Sall ne sera pas libéré tant que…Ce que j’ai dit à Bamba Fall à propos des vendredis rouges »

A en croire Déthé Fall, « le temps de l’opposition parlementaire n’est pas celui de la politique ». En d’autres termes, les adversaires du régime ont jusqu’ici privilégié la démarche d’une opposition républicaine. Le vice-président de Rewmi révèle avoir confié au maire de la Médina Bamba Fall que Khalifa Sall ne sera pas libéré tant que le combat se mène sous le mode des vendredis rouges, où on manifeste assis sur des chaises et sous des vaches. Fall, qui s’exprime présentement à l’occasion de la conférence de presse des députés de l’opposition sur la levée de l’immunité parlementaire de l’édile de la capitale, demande à Taxawu Ndakaru d’imposer à Macky Sall « la force de terrain » de plus de 100 000 électeurs qui ont deux fois élu Khalifa Sall maire de Dakar. « C’est la force et non la loi qui marche contre ce pouvoir. Il faut agir et advienne que pourra. Le pays ne peut plus continuer à marcher ainsi. Ce n’est pas possible », harangue Mamadou Diop Decroix.