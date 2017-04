Déthié Fall Rewmi : « Absolument rien de nouveau dans ce discours post-reniement… comment appeler a travailler alors qu’il ne respecte même pas ce droit de liberté des citoyens? »

Qu’est ce qu'il y'a de nouveau dans son discours ?

« Absolument rien de nouveau qui peut être noté dans le discours du président juste ce qu’il faut noter avec désolation c’est que aujourd’hui s’il avait respecté sa parole de faire cinq ans ce discours n’aurait pas eu lieu donc nous sommes dans l’ère du mandat post reniement. On est aujourd’hui dans une désolation.

Les autres aspects concernent les évocations sur des sujets majeurs sur lesquels il était attendu, il n’a pas amené de réponses satisfaisantes, il a été vague sur la question de l’éducation, de la santé et n’a même pas évoqué la question cruciale de l’emploi surtout chez les jeunes alors que la plus grande bombe c’est le chômage concernant ces jeunes, avoir un emploi décent permettant de prendre en charge leurs préoccupations personnelles mais aussi leurs familles à ces jeunes ils ne leur a rien dit!



Est-ce que ce n’est pas parce que la fête de l’indépendance est une fête militaire qu’il décidé de s’appesantir sur les forces de sécurité ?

« Oui c’est une fête militaire , c’est pour cela qu’il s’est accentué sur les forces de sécurité et de défense mais il n’a eu qu’à leur rendre hommage et faire des promesses allant dans le sens de nos dispositifs de sécurité et il n’y a pas en réalité des mesures concrètes qui ont été annoncées pour doter nos forces de sécurité et de défense pour faire le travail. C’est un discours vague ! Pour un discours de 13 minutes.



Que dire de cette main tendue du président pour travailler avec tout le monde ?

« Il a terminé par cette phrase que j’ai bien notée, mais il faudrait d’abord qu’il comprenne qu’il y a des choses sur lesquelles il doit avancer parce que ce sont des libertés aujourd’hui qui deviennent extrêmement dangereuses, à savoir ce droit qu’il se donne aujourd’hui d’emprisonner qui il veut. L’opposition et certains notables de l’opposition … comment peut-il appeler tout le monde à travailler d’autant qu’il ne respecte même pas ce droit de liberté des citoyens et surtout ces opposants qu’ils ne cessent d’attaquer tout simplement d’emprisonner ?... Il ne cesse de tendre la main aux opposants mais à chaque fois qu’une volonté se manifeste pour trouver des solutions communes aux différentes préoccupations il fait ce qu’il veut et de façon unilatérale

Souvenez de la question du fichier électoral sur le processus électoral de façon général il avait reçu l’opposition le 1er décembre 2016 et avait pris un certain nombre d’engagements, mais par la suite il y’a absolument rien qui a été respecté.