Détention illégale d’arme : Le livreur Papa Daouda Dia condamné à 2 mois de prison assortis de sursis

Le livreur Papa Daouda Dia a été condamné à 2 mois de prison assortis de sursis par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les infractions d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’arme sans autorisation administrative



Assureur de formation, marié à une épouse et père d’un enfant, Papa Daouda en compagnie de son ami Étienne Birame Faye résidents tous à Grand-Dakar s’étaient rendus au rond point JVC de Sacré Cœur pour une promenade sur la demande de ce dernier comme d’habitude.



Une fois sur les lieux, il devait aussi rencontrer son épouse qui vit à la Sicap Liberté 4 avec qui il a eu des problèmes au niveau de leur couple pour avoir une discussion.



Enfourchant sa moto où se trouve une arme à feu dans le coffre, les deux amis ont rallié l’endroit du rendez-vous. Une fois à destination, ils se sont mis à se connecter au wifi non codé d’une des sociétés de la place. Vers les coups de 23 heures, les agents en patrouille motorisée dans les différents secteurs de compétence du commissariat de Dieuppeul, effectuant des check points et des contrôles inopinés, les ont abordés.



Ils ont interpellé les mis en cause qui ne semblaient pas être à l'aise à la vue des policiers. Pour vérification, les agents leur ont demandé de présenter des documents d'identification Et celle-ci a révélé une arme à feu, un pistolet de marque LUTETIA découvert dans le coffre. Sur ces entrefaites, le scooter de marque TMAX et l’arme à feu a été saisie par les enquêteurs qui ont conduit les prévenus au commissariat.



Papa Daouda Dia qui s'est réclamé propriétaire de l’arme, a déclaré l'avoir acquise d'un ami répondant au nom de Momo Ly, qui se trouve présentement en France.



Il a soutenu ignoré son calibrage et le genre de munitions utilisées, ni jamais avoir mis de cartouche dans le révolver.



Interrogé à son tour, son co-prévenu, mécanicien de son état, Etienne Birame Faye avait souligné avoir déjà vu le pistolet qu'il croyait factice.



Placés tous les deux sous mandat de dépôt le 23 octobre 2017, ce n’est que Papa Daouda qui a comparu devant la barre des flagrants délits de Dakar.



«Le pistolet a été saisi dans le coffre de mon scooter. Et cela faisait 2 ans que je l’ai avec moi. Sincèrement pour moi ce n'étais pas une arme mais un jouet. Je circulais avec elle partout et je ne savais pas que c'était une arme. Et aussi que c’était interdit», a-t-il avancé.



Selon la parquetière qui a requis 2 mois ferme à son encontre, les faits sont constants. A sa suite, Me Iba Mar Diop a fait les mêmes remarques tout en demandant une application bienveillante de la loi pour son client Papa Daouda Dia. Finalement, il a été reconnu coupable et condamné à 2 mois avec sursis. Par ailleurs, le tribunal va confisquer l'arme saisie par devers lui.