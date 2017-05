Destitution de Miss Sénégal, le comité national apporte un démenti

En effet depuis quelques temps, de fausses rumeurs font état d'une probable destitution de la dernière miss Sénégal Nouvelle Vision, Ndèye Astou Sall, à cause de sa dépigmentation. Le Comité National ainsi que le Jury International précisent qu'il n'en est rien et qu'il n'a jamais été question d'une quelconque destitution.

Le comité tient à préserver son image de marque et à se démarquer de ces rumeurs non fondées pour une destination sénégalaise de haute qualité. Donc Ndèye Astou Sall reste toujours l'ambassadrice de la beauté sénégalaise de l'an 2016...