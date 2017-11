Deschamps raciste: Eric Cantona mis en examen

Selon Europe 1, Eric Cantona a été mis en examen pour diffamation à l'encontre de Didier Deschamps. À deux semaines du début de l'Euro 2016, l'ancien roi de Manchester United avait sous-entendu une forme de racisme de Didier Deschamps en écartant des "23" Karim Benzema, à l'écart de l'équipe de France suite à l'affaire de la sex-tape, et Hatem Ben Arfa.



"Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un, vous savez. Comme les Mormons en Amérique", avait-il déclaré dans une interview donnée au Guardian. "Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc le débat est ouvert", avait-il poursuivi.



Ces phrases lourdes de sous-entendus ont eu des conséquences sur Deschamps. Les soupçons de Cantona avaient encouragé certains à inscrire le mot "raciste" sur la façade de la maison du sélectionneur de l'équipe de France quelques jours plus tard. Dans la foulée, ce dernier avait déposé plainte pour diffamation.



Toujours selon Europe 1, l'ancien footballeur reconverti en acteur a répondu à la convocation d'un juge d'instruction et s'est présenté, vendredi dernier, en personne au palais de Justice de Paris. Il a été mis en examen, "une procédure quasi-systématique en matière de diffamation", précise la station de radio. Un procès devrait avoir lieu.