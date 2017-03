Des places à 20 000 dollars pour Real-Barça à Miami !

Pour la première fois depuis 1991, le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter en match amical, le 29 juillet prochain à Miami.



Une rencontre qui se disputera au Hard Rock Stadium, habituel antre des Miami Dolphins (NFL), dans le cadre de l'International Champions Cup (ICC), une compétition à laquelle prendra également part le Paris Saint-Germain.



Mais le club parisien est évidemment loin de provoquer la même effervescence outre-Atlantique que les éternels rivaux de la Liga. Car si les places pour ce premier Clasico disputé à l’étranger depuis 1982 (au Venezuela, victoire 1-0 du Real sur un but de Vicente Del Bosque) ne sont pas encore officiellement en vente, les prix s’envolent déjà.



Sur le site de StubHub, une plateforme d’achat et de vente de billets en ligne, des tickets pour ce match sont déjà mis en vente pour la coquette somme de 20 000 dollars (environ 18 630 euros) ! Bien loin du premier prix que souhaite proposer l’organisateur, Relevant Sports, désireux de les commercialiser à partir de 150 ou 200 dollars…