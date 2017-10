Des partisans de Daech menacent de s'en prendre à Cristiano Ronaldo

L'image fait froid dans le dos à quelques mois de la Coupe du monde 2018 en Russie. Un photo-montage représente Cristiano Ronaldo blessé et à genoux, devant un homme cagoulé brandissant un couteau. "Vous attendez [la Coupe du monde], nous aussi", est-il écrit en guise de menace. Ce message repéré par Site Intellige Group, spécialisée dans la veille de vidéos propagées par des groupes terroristes islamiste, a été publié par la Wafa Media Foundation, une branche non-officielle de Daech qui regroupe certains de ses partisans.





Avant de formellement identifier la star du Real Madrid comme une cible, le groupe avait déjà émis le même genre de message d'avertissement au sujet de Lionel Messi et Neymar. Tout comme il a menacé de s'en prendre au sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, accusé d'être un ennemi d'Allah.



Si ce n'est pas Daesh en tant que tel qui est l'auteur des menaces, le message doit être pris au sérieux, explique le chercheur spécialiste de la mouvance djihadiste, Romain Caillet, interrogé la semaine dernière par L'Express après la publication des photo-montages sur Deschamps et Messi. D'après lui, Daesh pourrait appeler à s'en prendre à la Coupe du monde, en juin prochain.