Des jumeaux pour Ronaldo et Georgina ?

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, en couple depuis quelques mois, seront-ils bientôt parents ? La rumeur a pris un peu plus d’ampleur ces dernières heures, avec la publication de photos indiscrètes en une du magazine italien Chi. Sur ces clichés, pris en Corse, lors du week-end de repos accordé aux joueurs du Real Madrid avant de préparer la finale de la Ligue des champions contre la Juventus Turin, samedi prochain à Cardiff, la petite amie de "CR7" affiche effectivement quelques rondeurs…A tel point que selon cette revue people transalpine, ce ne serait pas un, mais deux enfants que le quadruple Ballon d’Or et sa compagne attendraient ! Alors, Cristiano Jr., qui fêtera son septième anniversaire le 17 juin, aura-t-il de la compagnie dans les mois qui viennent ? La mère du la star merengue assure que non. "Ça n’a aucun sens", a-t-elle confié au Daily Mail, après la diffusion sur le compte Instagram de son fils d’une photo sur laquelle l’attaquant portugais pose la main sur le ventre de sa moitié."C’est juste une main sur un ventre et, autant que je sache, Cristiano ne sera papa, a ajouté Dolores Aveiro. J’espère qu’il aura d’autres enfants. Il veut être père à nouveau. Maintenant qu’il a de l’argent, il peut élever plus d’enfants." En attendant, Cristiano Ronaldo a une autre priorité: réaliser le doublé Liga-Ligue des champions avec la Maison Blanche et décrocher la C1 pour la deuxième année consécutive, ce qu’aucun club européen n’a réussi depuis l’AC Milan en 1989-1990. Il s'agissait alors de la Coupe des clubs champions.