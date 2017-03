Des jumeaux pour Cristiano Ronaldo?

Le 17 juin 2010, Cris­tiano Ronaldo accueillait son premier enfant, un garçon prénommé Cris­tiano Junior et né d'une mère porteuse.



Nouvelle mère porteuse

"Ça a été incroyable. Je n'ai jamais imaginé que ma vie pouvait être modi­­fiée de telle façon. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant tôt, à mes 25 ans. Il a changé la façon dont je pense, il est toujours là pour me soute­­nir", avait confié Cristiano Ronaldo, très ému, à l'agence espa­gnole EFE.



Selon le Sun, la famille de Cristiano Ronaldo serait sur le point de s'agrandir. CR7 aurait payé une nouvelle mère porteuse pour concré­ti­ser son projet. Ce n'est pas tout: il s'agirait de jumeaux.



"Ils doivent arri­ver bien­tôt"

C'est un proche de Cristiano Ronaldo qui s'est confié au Sun. La nouvelle n'a toutefois pas été confirmée par la star du Real Madrid. Affaire à suivre...



"Cris­tiano et sa famille sont impa­tients de faire la connais­sance des nouveaux membres de leur clan", a confié cette source proche du quadruple Ballon d'Or. "Il aime garder sa vie privée secrète mais a confié aux personnes qu'il aime et à ses proches amis que les petits garçons doivent arri­ver très bien­tôt. Il a le senti­ment que c'est le moment pour son fils d'avoir des frères avec lesquels gran­dir".