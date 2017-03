Des jeunes quittent le GP pour rejoindre Aliou Sall : Et brocardent sans ménagement Gakou

Le parti de Malick Gackou se vide de plus en plus au niveau de Guédiawaye, en la faveur du maire de la commune Aliou Sall. Après une première vague ce week end qui a rejoint le maire de la ville de Guédiawaye, une nouvelle constituée de jeunes ont décidé eux aussi de faire le même chemin.



Mouhamed Ndiaye, ancien coordinateur du Grand Parti au niveau de la commune de Golf Sud, Dame Seck DC mairie Sahm Notaire, Dame Diop chef de cabinet mairie Sahm notaire, Abdoulaye Seck désormais ancien chargé de la coordination du GP au niveau départemental, Daouda Sac grand responsable dans le grand parti, ainsi que Chérif Sy et bien d’autres ont tenu un point de presse pour officialiser leur divorce d’avec le Grand parti.



« Il y a l’océan atlantique entre Malick Gakou et Aliou Sall » a laissé entendre Dame Seck leur porte-parole.



«Guédiawaye deviendra « geune gui deug » avec les projets de Aliou Sall. Il réussit toutes ses entreprises contrairement à son adversaire » ajoutera t’il.



Selon ces nouveaux adhérents à l’APR l’opposition a même été tuée dans la commune de Guédiawaye et avec « cet état-major la messe a été déjà dite ».



Pour finir, ces jeunes qui se disent dépositaires des suffrages à Guédiawaye promettent après la mort de l’opposition, de procéder à l’inhumation de cette dernière.