Des étudiants surpris au niveau des escaliers du pavillon L avec 15 cornets de « Yamba » et des armes blanches.

Les faits se sont produits dans la nuit du 19 Novembre où des agents de sécurité du COUD ont surpris les mis en cause en faisant leur ronde habituelle. Ils ont tout de suite remarqué que ces derniers faisaient le décompte de leurs cornets de chanvre indien ainsi que la somme d’argent qu’ils détenaient. Fouillés par les agents, 15 cornets de « Yamba » ainsi que des armes blanches ont été trouvés par devers eux. L’identification des suspects a permis de savoir que M.L Guèye et O. Bâ sont des étudiants de L’ESTI qui logent au campus universitaire.



Conduits au commissariat sous bonne escorte des limiers du Point E, ils ont souligné que celui qui est en cavale est leur fournisseur. Avant de se dédouaner en faisant croire qu’ils ne sont que de simples usagers « Nous étions juste venus nous approvisionner auprès de notre fournisseur qui est actuellement en fuite. » Concernant la possession d’armes blanches les deux étudiants ont reconnu en être les propriétaires tout en précisant qu’ils n’avaient pas l’intention de commettre des agressions. Ils ont tous les deux été déférés au parquet pour détention de chanvre indien et possession d’armes blanches.