Des éleveurs mutualistes invitent le chef de l'État à présider la journée du lait au Djoloff

Les sociétaires de la Mutuelle d’épargne et de crédit des éleveurs du Sénégal, ont invité le président Macky Sall, à venir présider personnellement au Djoloff, les manifestations qui vont marquer la célébration de la 5ème édition de la journée nationale du lait.





Ils procédaient ce samedi, à Dahra-Djoloff, à la pose de la première pierre du siège de leur mutuelle d’épargne et de crédit.



Ces éleveurs ont également mis à profit cette cérémonie, pour demander au gouvernement d’intensifier la lutte contre le vol de bétail qui prend de plus en plus d’ampleur partout au Sénégal.



L’occasion leur a été aussi donnée de féliciter le président Sall et son gouvernement, pour tous les efforts consentis au développement, à la promotion et à la modernisation du secteur de l’élevage au Sénégal, avant de solliciter des financements au profit des éleveurs.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga