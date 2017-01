Des chefs d’Etat africains rencontrent Yaya Jammeh, mercredi en Gambie

Les chefs d’Etat du Nigéria, Muhammadu Buhari, de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma et l’ancien président du Ghana, John Dramani Mahama vont rencontrer le président gambien Yahya Jammeh, mercredi à Banjul, a appris l’envoyé spécial de l’APS.



C’est la principale décision issue du mini-sommet des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) sur la crise post-électorale en Gambie tenu ce lundi à Abuja (Nigéria) et auquel a pris part le président de la République, Macky Sall.

Les chefs d’Etats de la CEDEAO seront accompagnés par le président de la Commission de la CEDEAO, Marcel A. De Souza et du représentant de l’ONU en Afrique de l’ouest, Mouhamed Ibn Chambas.



Prévu pour une journée, le mini-sommet de la CEDEAO s’est penché pour la deuxième fois sur la crise post-électorale en Gambie.



Le chef de l’Etat Macky Sall qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et du chef d’Etat-major des Armées (CEMGA), le général Cheikh Guèye regagne Dakar ce soir à la fin de la rencontre.

Arrivé au pouvoir depuis le 22 juillet 1994 à l’issue d’un coup d’Etat, Yahya Jammeh refuse de reconnaître le verdict des urnes après avoir pourtant accepté dans un premier temps sa défaite et félicité son challenger, Adama Barrow, déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante.



Depuis, il est resté sourd aux différents appels de la communauté internationale visant à lui faire entendre raison.



Les chefs d’État de la CEDEAO ont décidé lors d’une réunion tenue récemment à Abuja (Nigéria) d’assister à l’investiture du président élu, Adama Barrow, qui aura lieu le 19 janvier à Banjul.



La CEDEAO avait désigné Muhammadu Buhari, président et commandant en chef de la République fédérale du Nigeria, comme médiateur en Gambie et John Dramani Mahama, ex-président de la République du Ghana, comme coprésident.