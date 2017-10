Des Imams dans le département de Fatick prient pour le succès de Idrissa Seck

Tôt ce lundi 16 octobre 2017, le président Idrissa Seck a pris d'assaut les contrées du département, en compagnie d'une délégation restreinte. Partout où il est passé l'engouement populaire et la liesse ont marqué les esprits. Certains rivalisant d'ardeur et de satisfaction n'ont pas manqué à souligner leur joie de voir le président Idrissa Seck fouler le sol de leur terroir. D'autres, en l'occurrence des imams et des Cheikh ont tout bonnement prié pour sa victoire dans un Sénégal des valeurs et du culte avéré d'un État de droit. Il n'en demeure pas moins que tous les maux dont souffrent le département de Fatick ont été à l'ordre du jour.