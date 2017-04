(Dernière minute) - SERIGNE ABDOU FATAH : ' J'ai fait une erreur en faisant chanter Youssou Ndour lors de la cérémonie officielle du Kazu Rajab '

Vingt quatre heures après avoir donné à Youssou Ndour la possibilité de chanter Serigne Fallou en pleine cérémonie officielle, Serigne Abdou Fatah Mbacké vient de reconnaître son erreur. Entouré de son fils aîné Serigne Khadim Fatah Mbacké et de Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindy , le Président du comité d'organisation du Kazu Rajab a reconnu son erreur et présenté ses excuses.



Assis sous ses peids, c'est son fils qui parle en son nom. '' Serigne Abdou Fatah n'a rencontré Youssou Ndour qu'à deux reprises. La première fois c'était devant Serigne El Hadj Bara Mbacké Falilou et la seconde fois c'était hier. Il présente ses excuses à Serigne Abô Falilou , au Khalife Général des Mourides et à tous les musulmans du Sénégal et du monde. Il pensait bien faire après avoir entendu que le chanteur Sénégalais avait, dans son statut de patron de presse, beaucoup contribué au magal. Serigne Abdou Fatah dit savoir que des gens vont profiter de cet espace d'égarement pour faire des dérapages et l'attaquer. À ces derniers, il dit leur pardonner. Son père a vécu pire. Le Prophète Muhammad (Psl) idem. Par conséquent, il dit n'éprouver aucune difficulté pour reconnaître s'être trompé et s'engager à présenter ses excuses à toute la ummah ''.