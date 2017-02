Dernière minute : Les agents de l'ex NIA acheminés au tribunal de grande instance de Banjul

Les agents de l'ex NIA arrêtés ces dernières 48 heures sont à l'instant acheminés au tribunal de grande instance de Banjul. C'est dire que Lees Gomez, Dawda Ndur, Haruna Suso, Lamin Sanyang, Yusuf Jammeh, Tamba Massireh, Baboucar Sallah et Lamine Darboe n'ont plus leur sort entre leurs mains.



Soupçonnés d'avoir trempé dans la mort de l'opposant Solo Sendeng, ces agents et non des moindres de la redoutable NIA risquent de voir leur dossier corsé par de nouvelles charges. Nos sources parlent d'association de malfaiteurs en vue de commettre des troubles. Autant dire qu'ils ont un pied à Mile 2.



Rappelons que l'ancien directeur de l'ex NIA ainsi que son chef des opérations sont dans les liens de la détention depuis lundi 20 février.