Dernière minute : Khalifa Sall envoyé en prison

C'est fait! Le Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall de son vrai nom, est envoyé en prison. Le Doyen des juges vient de lui notifier une ordonnance de placement sous mandat de dépôt. Sa détention à été décidée, à l’issue de plus de trois heures de "contestations sérieuses". Les exceptions soulevées par la défense n'ont pu convaincre le Doyen des juges, qui a suivi le réquisitoire du procureur de la République : le mandat de dépôt imminent. Les vices de procédure n'ayant pu être un motif pour éviter l'emprisonnement de Khalifa Sall. L'édile est désormais incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, où il va passer sa première nuit. Quelques heures auparavant, le Maire de Dakar a déféré à la convocation du juge du premier Cabinet d'instruction. Ses avocats avaient demandé jusqu'à aujourd'hui pour se "concerter" et "prendre davantage connaissance du dossier". Et, l'audition a été différée. Ce mardi, le Maire de la Ville a été interrogé sur le fond du dossier, selon une source bien informée, avant d'être inculpé pour association de malfaiteurs, faux, usage de faux en écritures et escroquerie sur des deniers publics.