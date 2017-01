Dernière minute Affaire saccage du siège du Ps : Malick Dieng s’est rendu

L’affaire Bamba Fall a connu une évolution de taille. En effet, Malice Ding, l’un des présumés responsables dans ce qu’il est convenu d’appeler le saccage de la maison du parti socialiste vient de se rendre, alors qu'il était déclaré en cavale dans la presse de ce matin. Selon un reporter de Dakaractu présent au tribunal de Dakar, il a pris sur lui la décision de se rendre et trouverait à l’heure où ces lignes sont rédigées dans la cave du tribunal,attendant d’être présenté au procureur de la République.



Bamba Fall et cie valsent donc depuis quatre jours entre le tribunal de Dakar et le commissariat central de Dakar pour tentative d'assassinat, menaces de mort, injures publiques, violences et voies de fait et destruction de biens appartenant à autrui. Une plainte avait été déposée par la direction du Parti socialiste au lendemain des échauffourées du 05 mars à la maison du Parti.