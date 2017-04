Dernier virage des 5 championnats majeurs : Mané, Guèye, Koulibaly, Baldé... visent l'Europe

Leader de la Ligue 1 française avec 74 points, devant le Paris SG (2ème, 71 pts), le jeune gardien de but sénégalais Seydou Sy, qui n’a pas encore disputé le moindre match cette saison, vise le titre de champion avec l’AS Monaco. Troisième larron avec 70 points, l’OGC Nice de Malang Sarr n’a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat, à seulement 6 journées du dénouement. Par contre, Bordeaux (5ème, 49 pts) de Younousse Sankharé et Youssouf Sabaly lutte pour une place européenne, juste derrière Lyon (4eme, 54 pts). Mais, les Girondins restent encore sous la menace de Marseille (6ème, 48 pts) et de l’AS Saint-Etienne (7ème, 45 pts) d’Henri Saivet et Cheikh Mbengue. Soufflant le chaud et le froid dans cette deuxième partie de la saison, le Angers SCO (12ème, 39 pts) de Cheikh Ndoye, Famara Diedhiou et Issa Cissokho n’est pas encore assuré de rester dans l’élite française la saison prochaine. Le SCO va devoir cravacher dur pour maintenir cette cadence jusqu’a la fin du championnat. Le FC Metz (15ème, 35 pts) et Ismaïla Sarr, jouent également le maintien, tout comme Nancy-Lorraine (17ème, 31 pts-17) d’Issiar Dia et Modou Diagne. Avec 31 points-25, le FC Lorient de Zarco Touré est actuellement barragiste, devant Dijon (19ème, 29 pts) et le Sporting Club de Bastia (20ème, 28pts).

Auteur de 13 buts en 27 matchs de Premier League cette saison, Sadio Mané, qui s’est fait opérer hier mardi, ne devrait pas jouer pour le reste de cette saison de Premier League anglaise. Liverpool (3ème, 63 pts) est bien parti pour décrocher cette troisième place, synonyme de qualification à la phase de poules de la Ligue européenne des champions. Mais, les Reds sont sous la menace du réveil de Manchester City (4ème, 61 pts), à 6 journées de la fin de la saison. À égalité avec Arsenal (6ème, 54 pts+22), Everton (7ème, 54 pts+21) d’Idrissa Gana Gueye veut décrocher au moins une place qualificative pour l’Europa League. Avec une saison mi-figue mi-raisin, Mame Biram Diouf et Stoke City (13ème, 36 pts-13) luttent pour se maintenir dans la Premier League anglaise. Mais, les choses ne seront pas du tout aisées pour les Potters, qui sont devant West Ham (14ème, 36 pts-15) de Cheikhou Kouyaté et Diafra Sakho. Avec 30 points, Hull City (17ème) avec Baye Omar Niasse et Alfred Ndiaye ne veut rien lâcher, devant les menaces perpétuelles de Swansea City (18ème, 28 pts), Middlesbrough (19ème, 24 pts) et Sunderland (20ème, 24 pts) de Papy Mison Djilobodji.

Si le Scudetto 2017 semble déjà échapper à Naples (3ème, 67 pts), Kalidou Koulibaly et ses partenaires peuvent encore obtenir un ticket pour la Ligue européenne des champions. Les Napolitains gardent jalousement cette troisième place avec 7 points d’avance sur la Lazio (4ème, 60 pts) de Keita Diao Baldé, qui peut aussi se qualifier pour l’Europa League. À la 8ème place au classement de cette Serie A, après 31 journées, la Fiorentina (52 pts) de Babacar Khouma vise toujours son objectif européen. Avec 23 points, Empoli (17ème) avec El Hadj Assane Dioussé et Mamadou Thiam se bat pour ne pas descendre dans la Serie B italienne. Les Sénégalais seront en lutte farouche avec FC Crotone (18ème, 20 pts). Par contre, les carottes semblent déjà cuites pour Palerme (19ème, 15 pts) et Pescara (20ème, 14 pts) de Mamadou Coulibaly, qui ne peuvent compter que sur un miracle.

À 7 longueurs de la dernière place qualificative pour l’Europa League, Espanyol Barcelone (9ème, 46 pts) avec Papa Kouly Diop reste confiant à 7 journées de la fin du championnat. L’Espanyol, qui sort d’une victoire face au Deportivo Alaves (1-0, 31ème j.), voudrait bien retrouver l’Europe la saison prochaine. Mais, le Celta Vigo (10ème, 46 pts) avec le jeune Pape Cheikh Diop reste à l’affut du moindre faux pas des équipes qui le devancent dans le classement de cette Liga espagnole.

"Après la pluie, le beau temps". Oui, les beaux jours sont de retour pour le Werder de Brême qui a connu une première partie de saison très compliquée. Lamine Sané et ses coéquipiers semblent reprendre du poil de la bête dans la Bundesliga allemande. De la zone rouge, ils sont remontés jusqu’à la 11ème place au classement avec 36 points. L’appétit venant en mangeant, Lamine Sané et sa bande peuvent même désormais espérer une place pour l’Europa League, car ils ne sont qu’à 5 petites longueurs du SC Fribourg (6ème, 41 pts), à 6 journées de la fin de ce championnat.



