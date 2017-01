Députés des sénégalais de la diaspora (par Zaccaria COULIBALY)

Depuis son élection à la magistrature suprême, Son Excellence le Président Macky SALL n’a cessé de placer les sénégalais de la diaspora au cœur de l’activité politique économique et sociale.

Avant le 25 mars 2012, le code de nationalité sénégalaise stipulait qu’on est sénégalais parce qu’on est né d’un père sénégalais ce qui empêchait les femmes sénégalaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité aux enfants.

Cette disposition a été modifiée depuis 2012 permettant à ces compatriotes mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leur époux et enfants.

Les sénégalais de la diaspora se souviennent également des années 2009, 2010,2011 avec le coût exorbitant des appels entrants suite à l’affaire Global VOICE ou ce deal entretenu par l’ancien régime pour soit disant financer la campagne de Wade.

Le Président Macky Sall a dès l’entame de son mandat annulé ce contrat au grand bonheur des sénégalais de la diaspora.

L’âge des véhicules entrant qui était fixé à 5 ans est ramené à 8 ans au grand bonheur de nos compatriotes de la diaspora.

L’attribution des députés à la diaspora vient confirmer toute la considération que Son Excellence Macky Sall a pour les sénégalais de la diaspora à qui il avait réservé sa première sortie en tant que Président de l’Alliance pour la République c’était un certain 17 janvier 2009 à mantes la jolie en France.

Plus que jamais les sénégalais de la diaspora occupe des postes stratégiques dans son gouvernement, au niveau des directions, de l’assemblée nationale, du conseil économique social et environnemental.

Président, la diaspora sénégalaise vous dit MERCI!



Zaccaria COULIBALY

Chef du Bureau Économique

Ambassade du Sénégal au Canada