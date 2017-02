Depuis la capitale du Saloum, Mimi Touré rappelle la longue amitié entre feu son père et Moustapha Niasse

Samedi 4 février, la ville de Kaolack a connu une effervescence politique avec le meetin digne d'une campagne électorale organisé par Moussa Fall, le Président de l'Alliance pour le Développement Local (APRODEL).



Il a été noté la présence de nombreuses personnalités de la société civile, du mouvement sportif, de chefs religieux et surtout une grande affluence de la gente féminine représentant les groupements de promotion feminine en partenariat avec APRODEL. La mobilisation politique fut aussi un moment de divertissement musical avec les prestations de Assane Mboup, Simon Sène, tous deux originaires de Kaolack et de diverses chanteuses traditionnelles de Ngoyane. L'ancien député Malick Guèye de Latmingué, présent au meeting, a retracé dans une intervention savoureuse en bon wolof saloum-saloum, son compagnonnage avec Macky Sall dans le PDS; il a affirmé avoir toujours gardé une grande proximité avec le Président de la République qu'il dit soutenir sans réserve. il s'est également dit heureux que Mimi Touré dont il apprécie l'honnêteté, soit revenue au bercail familial pour apporter une contribution qualitative à la majorité présidentielle dans tout le Saloum.



Prenant la parole devant un public de partisans venus nombreux, Moussa Fall a déclaré s'engager sans réserve derrière l'ancienne première ministre pour accompagner Macky Sall dont il a fait le bilan élogieux au niveau du Saloum. Il a dit vouloir contribuer significativement à la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives de juillet prochain et à l'obtention d'un second mandat de Macky Sall dès le premier tour. En clôture du meeting, Mimi Touré a chaleureusement remercié le Président de l'APRODEL pour sa décision d'accompagner Macky Sall et a loué son engagement altruiste auprès des populations notamment des femmes et du mouvement sportif qui, à l'occasion, lui ont rendu un vibrant hommage. L'Envoyé spécial de Macky Sall a saisi l'opportunité pour décliner les tâches politiques de l'heure, à savoir l'unité de tous les responsables politiques de l'APR et de Benno Bokk Yakaar et l'inscription massive des populations sur les listes électorales. Mimi Touré a salué tout particulièrement le Président de l'Assemblée nationale, natif du Saloum, en révélant au public que Moustapha Niasse est un oncle car il fut un grand ami de feu son père. Il est aussi à noter que Moussa Fall organisateur du meeting qui a mis les petits plats dans les grands pour accueillir son amie Mimi Touré, est le frère de lait de.... Maître Elhadj Diouf. Cela fait décidément beaucoup de Saloum-Saloum d'un bout à l'autre de la scène politique nationale, si on y ajoute aussi les deux anciens premiers ministres que sont Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye, tous deux dans l'opposition !