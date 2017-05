Dépôt de la liste des candidats BBY : Macky Sall demande aux candidats non retenus à faire bloc autour de la liste commune

Le dépôt de la liste des candidats pour les élections législatives du 31 Juillet prochain sera clôturé ce soir à minuit. Une occasion pour les états-majors politiques d’affûter les armes mais surtout d’inviter à la raison les candidats non retenus. C’est le cas de la coalition Benno Bokk Yakaar et de son Président Macky Sall qui, dans une note rendue publique, a demandé de faire bloc autour de la liste commune. « La conférence des leaders invite les candidats non retenus à faire montre d’humilité et de générosité à l’endroit de leurs camarades » lit on sur la note. Elle a par ailleurs salué le mérite de tous les postulants.