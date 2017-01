Département de Malem Hodar : Mimi Touré salue l'unité de Benno et prédit une razzia aux prochaines élections

En visite politique dimanche dans les profondeurs du département de Malem Hodar, Mimi Touré en compagnie des maires de Koungueul, Mayacine Camara et de Kaffrine, Abdoulaye Wilane s'est rendue à Darou Salam 2 sur invitation du jeune maire Dame Lo. En présence du Président du Conseil Départemental, le député AFP Cheikh Ndiaye, du Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, Oumar Dieng et des maires du département de Malem Hodar (tous membres de l'Alliance pour la République), l'ancien premier ministre a salué l'unité de la coalition présidentielle et a invité les acteurs de Benno à donner un score-plébiscite au Président Macky Sall dont le PUDC, selon elle, transforme progressivement les conditions de vie des populations du département de Malem Hodar longtemps oubliées. L'occasion a été saisie par les différents maires pour saluer les progrès tangibles réalisés sous l'ère Macky Sall, mais aussi pour demander plus d'investissements publics pour désenclaver leur département qui a besoin davantage de pistes de production et de routes en latérite. Les maires du département ont également fait un plaidoyer pour plus de matériel d'allègement des travaux des femmes. Ils ont également demandé une commission d'inscription électorale supplémentaire pour exprimer massivement leur adhésion à la politique de Macky Sall lors des prochaines élections.