Départ du député Hélène Tine BBY : Abdou Mbow ne digère pas

Hélène Tine vient à peine d’officialiser sa sortie de la coalition Benno bokk yaakaar pour rejoindre la nouvelle coalition de l’opposition Manko taxawu Senegaal qu’elle fait l’objet d’attaques. L’une des premières salves est venue d’Abdou Mbow, hier en marge d’une visite de terrain du DG de la Sones, à Thiès (voir ailleurs). Le parlementaire qualifie tout simplement de « cinéma » le départ de sa « sœur » de BBY. « Nous savons tous que la législature est terminée. Pendant cinq ans, Hélène était dans le groupe Benno bokk yaakaar. Elle attend deux mois avant la fin pour dire : je sors de la coalition. Ce n’est rien d’autre que du cinéma. Elle a le droit d’aller recueillir le suffrage des Sénégalais. Mais il ne faudrait pas que des personnes passent tout leur temps à être dans des coalitions, dans des combines, pour vouloir revenir à l’Assemblée nationale, et une fois là-bas, prendre leur liberté pour aller faire ce qu’ils veulent », tempête Abdou Mbow qui ne digère pas ce faux bond.

Se faisant plus incisif, Abdou Mbow voit dans cette défection une manière de « tromper les populations ». « En 2009, on est parti aux élections locales à Thiès et on a été battus. On est revenu, on nous a battus. Il faut encore repartir pour gagner. Mais il ne faut pas vouloir être, à chaque fois, dans les coalitions pour revenir à l’Assemblée nationale. Je pense que cela doit suffire », fulmine Abdou Mbow. Qui voit d’un très mauvais œil l’édifice de Benno Bokk Yaakaar s’écrouler comme un château de cartes. En effet, le départ d’Hélène Tine vient s’ajouter au limogeage de Thierno Alassane Sall et les tensions qu’il entraîne au sein de la coalition.

Il défend cette 12ème législature

Le député a également profité de l’occasion pour s’attaquer à certains de ses collègues qui dénoncent très souvent la non-tenue d’enquêtes parlementaires, durant l’exercice de cette 12ème législature. D’après Abdou Mbow, une enquête parlementaire ne se tient que lorsqu’il y a « une nébuleuse ». « Mes collègues Barthélémy Dias et Thierno Bocoum ont parlé d’enquête parlementaire, dans le cadre du pétrole. Ce sont eux-mêmes qui avaient demandé à ce que le gouvernement publie les contrats pétroliers. Cela a été fait. Je ne pense pas qu’il y ait besoin d’enquête parlementaire. Ils sont en train d’utiliser des termes pour brouiller la lanterne des Sénégalais par rapport aux enquêtes parlementaires. Pour faire une enquête, il faudrait une nébuleuse. Il n’y a pas eu de nébuleuse. Donc, on n’a pas besoin de diligenter une enquête parlementaire », poursuit Abdou Mbow, précisant que ces collègues ne donnent « jamais de mobiles qui nécessitent l’installation d’une enquête parlementaire ».

De l’avis du vice-président à l’Assemblée nationale, s’il n’y a pas eu d’enquête, c’est parce qu’il y a eu de la « transparence ».

