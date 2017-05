Départ du Gouvernement : pourquoi Thierno Alassane Sall n’est plus ministre de l’énergie

Thierno Alassane Sall, n’est plus ministre de l’énergie. Et « Dakaractu », à qui rien n’échappe revient ici sur les raisons de ce départ. Mais d’abord préciser qu’il existe une ambigüité sur le terme même de « démission ». Car selon nos sources, l’ancien ministre des transports aériens dans le deuxième Gouvernement de Macky Sall, a plutôt été démis de ses fonctions. « C’est le Président Macky Sall qui l’a démis avant son départ pour l’Afrique du Sud » nous confie une source. Et selon la même source, cette volonté du Chef de l’état de se séparer de son ministre serait motivée par des actes « déloyaux » posés par Thierno Alassane Sall. Des actes qui concernent certains dossiers dont la conduite par TAS, n’agrée pas le Président ni le Premier ministre Mouhamed Dionne.