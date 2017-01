Départ annoncé de Jammeh : Les troupes de la Cedeao de marbre, les déplacés gambiens sur le chemin du retour

Le départ annoncé de Yahya Jammeh après la médiation réussie du président Guinéen Alpha Condé n'entame en rien la décision de l'armée sénégalaise d'entrer en territoire gambien. Sous l’égide de la Cedeao, le contingent prépositionné à Karang, à la frontière sénégalo-gambienne attend les instructions pour fouler le sol gambien, aux fins de sécuriser le terrain avant l'arrivée en territoire gambien et l'investiture du président élu, Adama Barrow.



Vainqueur de la présidentielle de décembre 2016, le candidat de l’opposition avait été exfiltré vers Bamako avant d’atterrir au Sénégal où il a prêté serment mercredi 19 janvier à l’ambassade de Gambie. La veille, un ultimatum avait été donné par la Cedeao à Yahya Jammeh qui continuait de s’arcbouter au pouvoir. Il aura fallu 48 heures de discussion avec ses homologues de la Guinée Conakry et de la Mauritanie pour le ramener à la raison. Après 22 ans à la tête de la Gambie, le président Jammeh a, dans une déclaration diffusée vendredi 20 janvier sur la GRTS, la télévision d’Etat, accepté de plier au profit d’une transition pacifique.





Retour en Gambie



Cette nouvelle a été bien accueillie par les Gambiens qui ont trouvé refuge à Karang, ville sénégalaise située dans le département de Foundiougne et qui n’est séparée de Banjul que par moins de 30 kilomètres. « Nous sommes vraiment heureux de la tournure que les choses sont en train de prendre car nous voulons retourner chez nous », jubile un déplacé Gambien qui a encore du mal à réaliser que Yahya Jammeh a capitulé. Pour cette raison, il n’envisage pas de rentrer de sitôt à Banjul.



Plus rassurée, une citoyenne gambienne qui avait pris ses quartiers aux Hlm Grand Yoff (Dakar) en raison de l’imminence d'une intervention militaire de la CEDEAO est sur le chemin du retour. Avec elle, sa fratrie...