Deo Hakizimana : " L'Afrique a le droit de rêver avec le prix Macky Sall "

La Côte d'Ivoire connue pour sa géopolitique a été la première étape d'une longue série de pays à visiter dans le cadre de la promotion du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique.

Le centre de recherches et d'initiatives pour le dialogue, sous la houlette de Deo Hakizimana, a présenté les contours du prix pour stimuler la naissance puis la consolidation d'un esprit d’écoute et de tolérance mutuelles favorables à la résolution pacifique des conflits. Ce prix qui s'articule autour de la communication, l’éducation et l'espace de dialogue vise la paix, la migration et le développement durable. Pour le président du CIRID, l'Afrique a le droit de rêver et elle est capable de prendre en main sa propre destinée. Entretien...