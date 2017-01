Dénouement de la crise gambienne : Les réfugiés de la piscine olympique rapatriés

4 bus de Dakar Dem Dikk sécurisés et escortés, ont quitté Dakar en début d’après-midi, direction Banjul pour rapatrier plus de 100 réfugiés qui étaient installés à la piscine olympique de Dakar.

Ces réfugiés qui n’étaient pas que des gambiens étaient constitués entre autres de sierra léonais, centrafricains, libériens, guinéens, nigérians et ghanéens. Depuis leur arrivée, une cellule de crise avait été installée pour leur prise en charge, de concert entre le ministère de l’intérieur et celui de la santé.

Le sous-préfet Djiby Diallo très actif dans leur prise en charge depuis leur arrivée à Dakar, a voulu être très ferme sur la question du prolongement de leur séjour, car certains avaient déjà manifesté leur souhait de rester au Sénégal. Mais avec la certitude du départ en exil de Yaya Jammeh, ils ont finalement accepté de retourner en Gambie...