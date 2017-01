Dénouement de la crise gambienne : Les femmes républicaines de Vélingara saluent la diplomatie de Macky Sall

Les femmes républicaines du département de Vélingara se réjouissent fortement du dénouement heureux de la crise post électorale en Gambie. Dans un communiqué qui nous est parvenu elles félicitent chaleureusement la CEDEAO pour l’aboutissement de la médiation et le Président de la République Son Excellence Macky Sall pour son leadership et sa fermeté pendant toute la durée de la crise.

En effet, il a très tôt mobilisé l’appareil diplomatique de notre pays pour amener la communauté régionale, à travers la CEDEAO, et la communauté internationale, à travers l’ONU, à se saisir du dossier afin de faire respecter le choix du peuple Gambien.

Cet engagement du Président Macky Sall pour la démocratie et le respect de la légalité constitutionnelle a valu aujourd’hui à la Gambie une transition pacifique et un changement salutaire de régime.

Cela montre encore une fois la grandeur du Président Macky Sall et ses qualités d’homme d’Etat à l’aise sur les questions internationales.

Ces femmes républicaines de Vélingara souhaitent un bon retour au bercail aux populations déplacées, et invitent le Président Adama Barrow à s’engager résolument dans la facilitation des échanges entre le Sénégal et la Gambie pour une prospérité partagée entre les deux peuples frères.