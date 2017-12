Démission de Mame Adama Guèye de leur plateforme : « Avenir, Senegaal bi ñu bëgg » pense que c’est lié aux investitures lors des législatives

Me Mame Adama Guèye, membre fondateur de la plateforme « avenir Sénégal bi nu begg » avait le 12 Novembre dernier, au travers d’un communiqué, annoncé sa décision de démissionner de cette plateforme. Il avait promis d’édifier les sénégalais sur ses nouvelles orientations politiques bientôt. Mais pour les membres de la plateforme, la démission de l’avocat est simplement liée aux investitures lors des dernières élections législatives. La coalition« Assemblée bi ñu bëgg » qui s’était présentée aux législatives avait choisi, en effet comme tête de liste Mohamed SALL SAO.

« La notoriété, surtout médiatique, ne confère pas la compétence et encore moins la capacité à s’imposer comme le leader naturel d’un groupe tel que celui composant les membres de la Plateforme. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à plus amples informations et en attendant que Mame Adama Guèye veuille bien nous édifier sur nos « divergences essentielles » et/ou « persistantes », nous retenons que les raisons profondes de sa démission sont liées à notre démarche novatrice qui renvoie à la pratique du leadership collectif, ainsi qu’à ses états d’âme résultant de nos investitures lors des dernières élections législatives » lit-on sur le communiqué de la plateforme. La note qui poursuit en précisant « que la Plateforme est un condensé d’hommes et de femmes de différents horizons, disposant pour la plupart d’un parcours qui leur donne une certaine légitimité à pouvoir prétendre à toutes responsabilités, au sein de la Plateforme comme dans le champ politique national ».