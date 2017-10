Démission : Macky Sall lâché par son « rappeur » Youssoupha Niang, alias Koukou Beuri Bagass

Cette nouvelle ne va sûrement pas plaire au leader de l’Alliance pour la République : Youssoupha Omar Niang, plus connu sous le sobriquet de Koukou Beuri Bagass et porte-parole de la COJER de Pikine, a décidé de démissionner du parti présidentiel. L’intéressé l’a fait savoir ce samedi sur sa page Facebook. « J’ai quitté l’Alliance pour la République, mais je crois toujours en la vision pour un Sénégal Emergent du chef de l’Etat. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour qu’il soit aujourd’hui chef de l’Etat. Malheureusement, parmi nos camarades de parti, y a beaucoup de personnalités qui ne nous accordent aucun respect. Tout ce qui les intéresse, c’est leur famille et des transhumants qui étaient là hier à nous combattre », fustige le démissionnaire, accroché par Dakaractu.



Ce dernier était jusque-là la tête de file du Rassemblement des artistes républicains (Rar), pendant apériste de Y’en a marre. A ce propos, interrogé par Alassane Samba Diop à la veille de la présidentielle de 2012 sur ce qu’il pensait de Fadel Barro et Cie, l’opposant Macky Sall, en répondant à la question du journaliste de la Rfm, avait cité le nom de Youssoupha Omar Niang, présentant celui-ci comme un autre rappeur engagé dans le combat pour le départ de Me Abdoulaye Wade.

C’est dire que Thierno Alassane Sall, qui lance son mouvement aujourd’hui, fait des émules dans le « Macky ».