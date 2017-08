Demba Diop Sy : " Je suis indépendant et je le resterai ! "

Il était indépendant à la douzième législature, et il le sera encore pour la treizième. Demba Diop Sy et non moins leader de la CPJE dit ne pas voir l'utilité d'intégrer un groupe parlementaire, d'autant que la BBY et la Coalition gagnante en ont déjà. Selon lui, son leitmotiv est de continuer à s'investir pour soulager la souffrance des Sénégalais...