Démarrage des travaux de la Place de l'Indépendance : La Sones dément Khalifa Sall

Un sacré démenti a été apporté au maire de Dakar, Khalifa Sall qui disait que si les travaux d’aménagement de la Place de l’indépendance n’avaient pas encore démarré c’est à cause d’un... tuyau de la SONES. En effet, la Société des eaux a fait une précision pour dire qu’elle n’a jamais été saisie pour déplacer ce tuyau contrairement à ce que soutient le maire de Dakar. Dans tous les cas, il faut signaler que Khalifa Sall avait fait tout un tapage pour réaliser ce projet à la place du ministère de l’Urbanisme mais depuis lors rien, « touss ». Pendant ce temps, le ministre de l’Urbanisme déroule.

Les services de Diène Farba Sarr ont refait la Place de l’obélisque (Colobane) bien aménagée en un temps record, de même que le rond-point de la Patte-d’oie. Les mauvaises langues diront que depuis deux ans Khalifa Sall ne cesse de se trouver des excuses. Au début, il parlait du blocage du finance- ment par l’Etat, ensuite il accusait Diène Farba de l’empêcher de travailler, maintenant il parle de tuyau... On ne serait pas surpris si demain, il jurait que si les travaux peinent à démarrer, c’est finalement à cause d’une espèce protégée qui a son nid sur un des arbres de la Place de l’indépendance. M’enfin...