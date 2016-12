Démarrage des activités d'exploitation des infrastructures de pêche : Oumar Guèye signe avec les maires de Malicounda et de Ngaparou

Le Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Gueye a présidé, ce mardi 27 une convention d’exploitation des infrastructures de pêche avec les maires des Communes de Malicounda et de Ngaparou. Des conventions de concession et sous-concession des infrastructures de pêche qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures de pêche.

Il s’agit, en effet, de poursuivre la volonté du Gouvernement de redynamiser le secteur de la pêche et de renforcer sa compétitivité conçu comme un dispositif efficace de mise à disposition des ouvrages, axé sur la concession aux communes et une sous-concession des municipalités aux GIE interprofessionnels, chargés de l'exploitation. Des évaluations périodiques ont été prévues, un suivi permanent et un contrôle global de la mise en œuvre desdites conventions vont être exercés par les services techniques du Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime.

Ces nouvelles infrastructures sont, souligne-t-on d’une importance capitale dans l'économie, particulièrement dans le rééquilibrage de la balance commerciale, dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans le secteur culturel avec à la clé la création d'emplois pour plus de 600 000 directs et induits.