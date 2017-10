Demarrage de l’année scolaire à Richard Toll : Mme Badiallo Sylla offre des fournitures aux élèves de plusieurs écoles de la commune.

Les bonnes actions à l’endroit des élèves des lycées et collèges continuent d’être enregistrées dans la commune de Richard Toll. Parmi ces généreux donateurs, figure en grandes lettres le nom de Badiallo Sylla. Cette dame a su redonner le sourire à beaucoup d’élèves et leurs parents en leur offrant des fournitures, alors que l’inquiétude commençait à les gagner en ce début d’ouverture des classes.

La Présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Nationale des Chemins de Fer du Sénégal, à travers ce geste, a voulu encore démontrer une fois de plus qu’elle reste et demeure une actrice de développement, toujours au service des populations. « Nous avons le devoir d’être auprès des populations et plus particulièrement du côté des plus défavorisés notamment les femmes et les enfants et cela pour plusieurs raisons. D’abord parce que nous sommes des parents et mieux encore nous sommes des mamans et des grandes sœurs qui ont eu la chance d’occuper des postes importants et d'être dans les conditions qui peuvent nous permettre d’aider nos proches et tous ceux qui ont eu à formuler des prières pour notre réussite, » a expliqué la responsable politique de l’APR à Dagana.

Des kits scolaires bien fournis ont été ainsi remis à plusieurs élèves des lycées de la ville sucrière, la dame Badiallo a traduit en acte le concept « Ubi Tay Jang Tay » en soutenant les potaches. Ainsi à l’école 2 de Richard-Toll, chaque élève a reçu un cahier de 100 pages, 2 cahiers de 50 pages, 2 bics bleu et rouge, 1 ardoise, 1 éponge, 5 barres de craies, et 1 paquet de crayons couleurs. Des opérations de Set-Setal ont été aussi menées dans plusieurs établissements avant l’ouverture des classes et un matériel de nettoyage constitué entre autres de râteaux, pelles, brouettes, racleurs, serpillères et cartons de savon liquide et d’eau de javel ont été remis a plusieurs écoles. Des actions saluées par les autorités administratives du département de Dagana, en l’occurrence le Préfet qui a demandé à tous les responsables locaux de suivre l’exemple de Badiallo Sylla.