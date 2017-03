Démantèlement d'une filière d'émigration entre le Sénégal et la France (média)

Au terme de treize mois d’une enquête très serrée, une cinquantaine de policiers spécialisés ont démantelé, lundi en région parisienne, une des plus spectaculaires filières d’immigration et d’aide au séjour jamais mise au jour entre le Sénégal et la France, rapporte Le Figaro sur son site.



‘’La +Dakar connection+ vient de voler en éclats’’, écrit la publication en ligne, soulignant qu’après treize mois d’enquête, ‘’la police française a mis au jour un stratagème très lucratif puisque chaque arnaque était facturée entre 10.000 et 12.000 euros’’.



Elle ajoute qu’une quinzaine de personnes ‘’ont été interpellées lors d’un coup de filet mené par l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest) avec l’appui du groupe d’intervention régional (GIR) de Seine-Saint-Denis’’.



‘’Placés en garde à vue, les suspects sont au cœur d’une nébuleuse animée par un escroc sénégalais d’envergure internationale, déjà connu de la police, disposant de solides relais tant en France qu’en Europe et ayant permis à des compatriotes clandestins de se maintenir illégalement’’ en France.