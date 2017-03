Demande de liberté provisoire de Bamba Fall : Le verdict sera rendu le 28 mars prochain par la Chambre d’accusation

Après le refus du Doyen des juges d’accorder la liberté provisoire à Mouhamadou Bamba Faall, le dossier est retourné ce jeudi devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Les magistrats de la Chambre statueront sur la demande des conseils du socialiste le mardi 28 mars prochain. C’est à cette date que le juge rendra sa décision. Il prendra l’avis de ses accesseurs avant de livrer son verdict. En cas de décision favorable, le maire de la Médina pourra humer l’air de la liberté, même si le parquet aura son mot à dire.

Les conseils du Maire de la Médina espèrent faire bénéficier leur client d’une liberté provisoire. Ils réclament la remise en liberté de l’édile en attendant que l'instruction de son dossier par le Doyen des juges soit terminée. Devant le Chambre d’accusation, Me Bamba Cissé et Cie ont soutenu que Bamba Fall est régulièrement domicilié et présente des garanties de représentation en justice.

Parmi les trois motifs évoqués pour réclamer la remise en liberté de Bamba Fall à ce stade-ci des procédures, ses avocats soulignent le dépôt d'une nouvelle preuve qui soulève de « sérieuses contestations » quant aux faits reprochés au Maire de la Médina. Ses avocats sont d’avis que leur client se « conformera à toute ordonnance », tout en soulignant que sa détention « n'est pas nécessaire » pour la manifestation de la vérité.