Demande de liberté provisoire : Bamba Fall et Cie devant la Chambre d’accusation demain

Selon l’Observateur, le feuilleton Bamba Fall et Cie se poursuit. En détention préventive depuis des mois, le maire de Médina et ses coaccusés sont toujours sur le pas de la porte d’attente. Poursuivis du crime de « tentative d’assassinat, violence et voie de fait, menace de mort », ils ont vu, après leur audition au fond, le doyen des juges rejeter la demande de liberté provisoire formulée par leurs avocats. Seulement, après ce rejet du juge Samba Fall, le combat continue. La défense s’adresse désormais à la chambre d’accusation. Et si la chambre se plie à cette requête, Bamba Fall et cie pourront, en attendant la suite qui sera donnée à leur affaire, humer l’air de la liberté.