Délivrance d’autorisation du port d’arme : L'Etat durcit les conditions d'acquisition

Depuis le meurtre du taximan Ibrahima Mbengue, tué à bout portant par Ousseynou Diop , l’Etat a pris des mesures qui restreignent la délivrance des autorisations de port d’arme au Sénégal. La restriction qui a été durcie ne fait pas l’affaire des armuriers qui craignent la faillite avec des ventes en chute libre. La vente illégale des armes qui se développe dans les zones frontalières du Sud et du Nord du pays est la cause de la prolifération et de la circulation illicite des armes légères au Sénégal .

La Tribune