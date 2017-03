Délégation des Sénégalais de l’Extérieur/France : Le Mouvement « FIN WEETII(*) » dénonce le mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement de la Délégation des Sénégalais de l’Extérieur France ne semble pas plaire à tous nos compatriotes établis dans l’hexagone. En effet le mouvement « FIN WEETII(*) » (réveille-toi, il fait jour (en langue pulaar), qui indique se faire l’écho d’un ras-le-bol des militants de l’APR en France, dénonce le fonctionnement de la DSE (Délégation des Sénégalais de l’Extérieur)

« Demba SOW est en train de saper tout le travail abattu depuis de nombreuses années en France par les honnêtes et sincères militants, faisant du copinage et du népotisme ses seuls leitmotivs à la tête de cette structure » accuse le mouvement.

Mais aussi accuse t-il, le Coordinateur de la DSE gère dans l’opacité la plus totale les fonds alloués à la structure. « De plus, il ne dresse aucun bilan financier et n’a de comptes à rendre à personne. Il s’y ajoute qu’à l’approche des élections législatives du 30 juillet 2017, le Mouvement FIN WEETII soupçonne des manœuvres douteuses du Coordinateur de la DSE dans la composition future des listes au niveau de la France ».



« Si FIN WEETII a soutenu le projet du Président Macky Sall c’est pour obtenir la rupture que ce dernier avait promis aux Sénégalais. À ce titre, notre mouvement ne saurait composer avec le copinage, le manque de transparence, l’arrogance et l’incompétence qui sont devenus les maitres mots de la vie du parti en France » soutient toujours la meme source.

Le Mouvement qui prône le bannissement de ces pratiques, de marteler qu’il n’acceptera pas que « ceux qui ont été les artisans de l’échec du parti et de la détérioration de son image en France puissent représenter les Sénégalais de la diaspora à l’Assemblée Nationale, même si le Mouvement FIN WEETII reconnait la compétence avérée de certaines individualités dans le bureau de la DES ».

Pour finir le Mouvement FIN WEETII de mettre en garde que s’il n’est pas remédié à ce problème, il présentera une liste aux Législatives dans la circonscription de l’Europe de l’Ouest, du Nord et du Centre.