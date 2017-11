Déguerpissement à Dakar Plateau : « Aucune occupation irrégulière ne sera tolérée » (Djiby Diallo)

Pour désencombrer la voie publique et par la même occasion mettre un terme à l’occupation anarchique de la voie publique, le sous préfet de Dakar Plateau a lancé ce matin les opérations de désencombrement de la voie publique. Une manière selon lui de sécuriser la capitale et de mettre un terme aux embouteillages dans certaines voies pour une bonne mobilité des personnes et des voitures. A qui veut l’entendre Djiby Diallo se veut très clair : « aucune occupation irrégulière ne sera tolérée», donc que «ceux qui ne sont pas encore partis se préparent» a t-il martelé. Par ailleurs, le sous préfet souligne que ces opérations de désencombrement seront poursuivies à Gorée, la commune d’arrondissement de Fann, Amitié, Point E.

Du côté des victimes de ce déguerpissement, la désolation reste le maître mot et se lie sur les visages même si les concernés n’ont pas voulu se prononcer sur la question devant nos caméras, mais lancent toutefois un appel aux autorités car disent ils, ils font partie du Sénégal où le chômage dépasse les limites…