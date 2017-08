Défis sécuritaires : La Douane met en place un dispositif pour jouer sa partition

La Douane sénégalaise face à la presse ce matin, est revenue sur les mesures prises pour relever les défis sécuritaires. Selon l'amicale, l’environnement international est en pleine mutation et se traduit par une forte intégration économique qui implique une mobilité accrue des personnes, des biens et des capitaux. Il est donc primordial que l'administration des Douanes joue sa partition en matière de sécurité.

Il est également noté la mise en place d’un nouveau cadre, basé sur une réflexion globale prenant en compte toutes les dimensions de la problématique qui se pose actuellement. Cette journée de l'amicale de la Douane vise aussi le renforcement et la facilitation des échanges au sein de cette administration douanière. L'objectif principal est de redonner une place prépondérante à la surveillance douanière", ajoute le président Pape Amadou Gambi Diop.