Défilé 4 Avril : Macky Sall ordonne aux forces de défense de mutualiser leurs efforts pour la protection des ressources naturelles

Le président de la République Macky Sall, après son discours de bienvenue ce matin vers 9 heures au début du défilé civil et militaire en cette fête d’indépendance, a prononcé après 5 heures de direct, le discours de clôture de cette parade en exprimant toute sa satisfaction quant aux innovations.



Rappelant le thème de cet anniversaire de notre accession à l’indépendance, “rôle des forces de sécurité dans la protection de l’environnement”, le Chef de l’Etat a ordonné aux forces de mutualiser leurs efforts.



“Les ressources naturelles constituent la substance vitales de notre base productive sans laquelle il ne peut y avoir ni croissance, ni développement voilà pourquoi j’ai ordonné aux forces de défense à mutualiser leurs efforts pour protéger les ressources qu’elles soient halieutiques, végétales ou forestières”



Macky Sall s’est aussi réjoui de la coopération entre armées africaines et de la participation de l’armée Gambienne en tant que nation invitée d’honneur, représentée par sa vice-présidente et son Chef d’Etat-major. Etait présent aussi le vice-président de la Guinée Bissau.