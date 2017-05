Défection de Bokk Gis Gis vers l'Apr : Macky Sall arrache à Pape Diop son Coordonnateur départemental de Dakar et Secrétaire général du Syndicat de la Microfinance

Ndiaye Ngom Dioum dite "Laobé Macky Sall" a fait plus que remporter son pari. Non seulement cette inconditionnelle du Président Macky Sall a réussi un meeting qui a drainé une foule énorme, et réuni autour d'elle trois Ministres (Moustapha Diop, Matar Bâ et Yakham Mbaye) auxquels elle est liée de très longue date, mais sa manifestation a servi de cadre à un ralliement de taille pour l'Apr.

En effet, Bokk Gis Gis de Pape Diop a perdu un membre de son Bureau politique et Coordonnateur départemental de Dakar : Pape Momar Dièye, par ailleurs Secrétaire général du Syndicat de la Microfinance, qui a officialisé son ralliement au parti au pouvoir...