Défaite du Sénégal au Gabon : " On a manqué de meneur combatif " selon les anciens internationaux

Le Sénégal éliminé de la course! Les Lions Indomptables ont sorti les Lions de la Téranga par 5 tirs au but à 4 après un temps réglementaire sans but . Pour les anciens internationaux, le Sénégal méritait mieux, seulement nous avons manqué d'un meneur combatif pour arriver à bout des Camerounais lourds, mais également sur le plan technique nous avons manqué de rigueur . Trouvés au stade Demba Diop en match amical comme tous les dimanches, ils ont décortiqué l'amère défaite des Lions...