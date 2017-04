Défaite du Real devant le Barça : La presse madrilène accuse Zidane

Il fallait s’y attendre. Après la défaite à domicile dans le Clasico (3- 2 pour le FC Barcelone) dimanche en Liga, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane est ciblé par la presse madrilène qui détaille toutes les erreurs commises par le technicien.

Tout d’abord, Marca reproche au Français d’avoir titularisé Gareth Bale, qui revenait de blessure. D’ailleurs, l’ailier gallois a dû céder sa place juste avant la pause.

Selon le média local, c’est bien la preuve que Zidane fait une fixation sur la BBC alors que le Real affiche un meilleur visage sans ce trio, et avec des joueurs comme Marco Asensio ou Isco, remplaçants malgré leur forme du moment.

Enfin, du côté du quotidien As, on reproche à l’ancien international tricolore un certain traitement de faveur accordé à l’attaquant français Karim Benzema, décevant contre le Barça. Autant dire que le coach merengue sera attendu au tournant d’ici la fin de la saison...